Visita do presidente Aoun aos Emirados reflete laços fraternos entre os dois países, afirma embaixador do Líbano

ABU DHABI, 1º de maio de 2025 (WAM) — O embaixador do Líbano nos Emirados Árabes Unidos, Fouad Chehab Dandan, afirmou que a visita do presidente libanês, Joseph Aoun, aos Emirados reflete os profundos laços fraternos entre os dois países e destaca o compromisso mútuo com o fortalecimento das relaçõe...