Presidente do Líbano visita a Grande Mesquita Sheikh Zayed em Abu Dhabi

ABU DHABI, 1º de maio de 2025 (WAM) — O presidente do Líbano, Joseph Aoun, visitou a Grande Mesquita Sheikh Zayed, em Abu Dhabi, acompanhado do ministro das Relações Exteriores e dos Expatriados do Líbano, Youssef Rajji.A delegação libanesa foi recebida por Dr. Yousef Al-Obaidli, diretor-geral do Ce...