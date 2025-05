FMI prevê crescimento de 4,2% para Abu Dhabi e de 3,3% para Dubai em 2025

DUBAI, 1º de maio de 2025 (WAM) — O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta que a economia de Abu Dhabi cresça 4,2% em 2025 e acelere para 5,8% em 2026. Já o PIB de Dubai deve crescer 3,3% no próximo ano, com ligeira alta para 3,5% em 2026.Jihad Azour, diretor do Departamento do Oriente Médio e ...