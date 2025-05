UAE Team Emirates-XRG conquista título do Tour de Romandia

GENEBRA, 5 de maio de 2025 (WAM) — A equipe UAE Team Emirates-XRG encerrou uma semana brilhante no ciclismo ao conquistar o título geral do Tour de Romandia 2025. O ciclista português João Almeida garantiu a vitória na classificação geral após uma atuação segura na última etapa, um contrarrelógio in...