Agência Ambiental de Abu Dhabi lança iniciativa para proteger ambiente marinho no emirado

ABU DHABI, 5 de maio de 2025 (WAM) — Sob orientação do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra e presidente da Agência Ambiental de Abu Dhabi (EAD, na sigla em inglês), foi lançada a iniciativa Jardins de Corais de Abu Dhabi.Trata-se do maior projeto do ...