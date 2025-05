Presidente dos Emirados recebe vencedores do Prêmio Experiência do Cliente Sem Esforço, em Abu Dhabi

ABU DHABI, 6 de maio de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira, no Palácio Qasr Al Bahr, uma delegação do Departamento de Capacitação Governamental de Abu Dhabi, acompanhada dos vencedores da primeira edição do Prêmio Expe...