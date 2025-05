G42 e Cisco ampliam colaboração estratégica para impulsionar inovação em IA e desenvolvimento de infraestrutura

ABU DHABI, 6 de maio de 2025 (WAM) — Em um encontro que contou com a presença do xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, o grupo global de tecnologia G42, com sede nos Emirados Árabes Unidos, anunciou a assinatura d...