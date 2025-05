Economia dos Emirados mantém forte crescimento impulsionado por investimentos, diz integrante do HSBC

DUBAI, 6 de maio de 2025 (WAM) — Simon Williams, economista-chefe para Europa Central e Oriental, Oriente Médio e África do HSBC, afirmou que as perspectivas econômicas para a região do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC, na sigla em inglês), em particular para os Emirados Árabes Unidos, permanece...