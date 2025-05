Mohammed bin Rashid se reúne com equipes de comércio exterior e negociações do CEPA

DUBAI, 7 de maio de 2025 (WAM) – O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, reuniu-se com a equipe de Comércio Exterior do Ministério da Economia e com o grupo responsável pelas negociações dos Acordos de Parceria Ec...