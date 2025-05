Tribunal de Família Civil de Abu Dhabi homologa maior divórcio da região, com valor de AED 100 milhões

ABU DHABI, 8 de maio de 2025 (WAM) – O Tribunal de Família Civil de Abu Dhabi, parte do Departamento Judicial do emirado, homologou o maior acordo de divórcio sem culpa já registrado na região do Golfo, com um valor superior a 100 milhões de dirhans (cerca de US$ 27 milhões). O processo envolveu um...