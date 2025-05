Presidentes dos Emirados e do Azerbaijão discutem relações bilaterais em telefonema

ABU DHABI, 8 de maio de 2025 (WAM) — Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos, e Ilham Aliyev, presidente do Azerbaijão, conversaram por telefone sobre as relações bilaterais entre os dois países e maneiras de aprofundá-las, com foco nos setores econômico, de desenvolviment...