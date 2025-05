Conselho Nacional Federal e Senado do Paquistão discutem cooperação parlamentar

ABU DHABI, 9 de maio de 2025 (WAM) — Tariq Al Tayer, primeiro vice-presidente do Conselho Nacional Federal (FNC), recebeu Syed Yousuf Raza Gillani, presidente do Senado do Paquistão, na sede do FNC em Dubai.O encontro teve como foco a fortalecimento das relações bilaterais e parlamentares entre os d...