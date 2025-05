Shabab Al Ahli conquista a Copa do Presidente dos Emirados pela 11ª vez

ABU DHABI, 9 de maio de 2025 (WAM) — O Shabab Al Ahli conquistou o título da 48ª edição da Copa do Presidente dos Emirados, vencendo o Sharjah por 2 a 1 na final realizada no Estádio Mohamed bin Zayed, em Abu Dhabi.A equipe de Sharjah saiu na frente com um gol de Marcos Meloni aos 14 minutos do prim...