Setor imobiliário de Sharjah movimenta US$ 1,09 bilhão em abril

SHARJAH, 10 de maio de 2025 (WAM) — O setor imobiliário de Sharjah registrou forte desempenho em abril de 2025, com 7.206 transações e um valor total de AED 4 bilhões (US$ 1,09 bilhão) em negócios, abrangendo diversas áreas do emirado, segundo dados do Departamento de Registro Imobiliário de Sharjah...