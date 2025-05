Príncipe herdeiro de Fujairah participa da abertura do Mundial Cadete de Taekwondo 2025

FUJAIRAH, 10 de maio de 2025 (WAM) – Sob o patrocínio do xeique Mohammed bin Hamad Al Sharqi, príncipe herdeiro de Fujairah, teve início neste sábado a 7ª edição do Campeonato Mundial Cadete de Taekwondo. A cerimônia de abertura foi realizada no Complexo Esportivo Zayed, em Fujairah, e marca o iníci...