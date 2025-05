Abdulla Al Hamed se reúne com profissionais de mídia dos Emirados durante Fórum Árabe de Mídia no Kuwait

KUWAIT, 11 de maio de 2025 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia (NMO) e do Conselho de Mídia dos Emirados (UAEMC), reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em fortalecer a cooperação midiática no Golfo e avançar nas iniciativas voltad...