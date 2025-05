Emiradense Saeed Al Memari torna-se o primeiro árabe a escalar a terceira montanha mais alta do mundo

ABU DHABI, 12 de maio de 2025 (WAM) – O aventureiro emiradense Saeed Al Memari alcançou um feito notável no montanhismo ao chegar com sucesso ao cume do Kanchenjunga (8.586 metros), ponto mais alto da Índia e terceira montanha mais alta do mundo. A escalada durou quatro dias e teve início na última...