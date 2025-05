Príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Cazaquistão discutem relações bilaterais e presenciam assinatura de acordos de cooperação

ASTANA, 12 de maio de 2025 (WAM) – O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, manteve conversações oficiais com o presidente da República do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, no Palácio Presidencial, em Astaná.Tokayev deu as boas-vindas ao príncipe herdeiro e ...