Copa do Presidente dos Emirados: Luwsail conquista título de Grupo 1 em ParisLongchamp

ABU DHABI, 12 de maio de 2025 (WAM) — A 32ª edição da Copa do Presidente dos Emirados para Cavalos Árabes Puro-Sangue fez uma estreia impressionante nas pistas europeias, atraindo atenção global no histórico Hipódromo de ParisLongchamp no domingo (11/05). O evento fez parte de uma prestigiosa progra...