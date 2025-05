Saud bin Saqr recebe delegação do Royal College of Defence Studies do Reino Unido

RAS AL KHAIMAH, 13 de maio de 2025 (WAM) – O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, recebeu nesta segunda-feira uma delegação do Royal College of Defence Studies do Reino Unido, liderada por Philip Parham, diretor da instituição e ex-embaixador bri...