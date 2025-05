Whittaker enfrenta Reinier de Ridder no UFC Fight Night em Abu Dhabi, dia 26 de julho

ABU DHABI, 13 de maio de 2025 (WAM) – O UFC, principal organização de artes marciais mistas do mundo, retorna à capital dos Emirados Árabes Unidos com uma luta de peso médio que promete agitar os fãs. O australiano Robert Whittaker, número 5 do ranking da categoria, enfrenta o holandês Reinier de R...