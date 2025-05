Air Arabia lança voos diretos para Krabi, na Tailândia

SHARJAH, 15 de maio de 2025 (WAM) – A companhia aérea Air Arabia o lançamento de voos diretos para Krabi, na Tailândia. A nova rota começará a operar no dia 28 de novembro, com voos diários partindo do Aeroporto Internacional de Sharjah para o Aeroporto Internacional de Krabi.“Estamos satisfeitos em...