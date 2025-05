Presidente dos EUA visita a Grande Mesquita Sheikh Zayed em Abu Dhabi

ABU DHABI, 15 de maio de 2025 (WAM) — O presidente dos Estados Unidos visitou a Grande Mesquita Sheikh Zayed, em Abu Dhabi, acompanhado de Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro do emirado e presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi.A visita teve início com uma parada solene n...