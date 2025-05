Presidentes dos Emirados e dos EUA participam da inauguração da primeira fase de novo campus de IA de 5 GW em Abu Dhabi

ABU DHABI, 15 de maio de 2025 (WAM) – Foi apresentado, no palácio Qasr Al Watan, em Abu Dhabi, o novo Campus de Inteligência Artificial Emirados–EUA, com capacidade de 5 gigawatts. O evento contou com a presença do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e do presi...