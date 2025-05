Fujairah bate recorde de participação no Mundial Cadete de Taekwondo

FUJAIRAH, 16 de maio de 2025 (WAM) – O Emirado de Fujairah quebrou o recorde de participação na 7ª edição do Campeonato Mundial Cadete de Taekwondo, realizado de 10 a 14 de maio, sob o patrocínio do xeique Mohammed bin Hamad Al Sharqi, príncipe herdeiro de Fujairah.O torneio, sediado no Complexo Esp...