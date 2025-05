Departamento de Turismo de Ajman conclui turnê promocional na Alemanha

AJMAN, 19 de maio de 2025 (WAM) – O Departamento de Desenvolvimento do Turismo de Ajman (ADTD) concluiu com êxito uma turnê promocional na Alemanha, liderada por Mahmood Khaleel Alhashmi, diretor-geral do departamento.A iniciativa está alinhada à estratégia contínua do ADTD de fortalecer a presença ...