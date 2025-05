Fundação “Make-A-Wish” retoma atividades no Iêmen com ações para crianças com câncer

ADEN, 19 de maio de 2025 (WAM) – A Fundação “Make-A-Wish” dos Emirados Árabes Unidos anunciou a retomada de suas atividades humanitárias no Iêmen com a realização de cinco desejos de crianças com câncer internadas no Hospital Al-Sadaqah, em Aden. A iniciativa reflete o compromisso contínuo da organi...