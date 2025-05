DP World anuncia investimento de US$ 2,5 bilhões em infraestrutura logística global em 2025

DUBAI, 20 de maio de 2025 (WAM) – A DP World anunciou que investirá US$ 2,5 bilhões em 2025 para expandir sua rede global de logística, com o lançamento de grandes projetos de infraestrutura na Índia, África, América do Sul e Europa. A iniciativa responde ao aumento da demanda por soluções de cadeia...