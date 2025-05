Vice-presidente dos Emirados visita Make it in the Emirates 2025 e reforça compromisso com o crescimento industrial

ABU DHABI, 20 de maio de 2025 (WAM) – O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, visitou a Make it in the Emirates 2025, realizada no Centro ADNEC, em Abu Dhabi. O evento reúne ampla participação local ...