Príncipe herdeiro de Fujairah se reúne com primeiro-ministro do Egito

FUJAIRAH, 20 de maio de 2025 (WAM) – O príncipe herdeiro de Fujairah, xeique Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, reuniu-se com o primeiro-ministro do Egito, Mostafa Madbouly, na sede do gabinete egípcio, no Cairo.No início do encontro, Madbouly deu as boas-vindas ao príncipe herdeiro, que est...