Comércio eletrônico nos Emirados alcança US$ 8,8 bilhões em 2024

DUBAI, 21 de maio de 2025 (WAM) – O mercado de comércio eletrônico dos Emirados Árabes Unidos (EAU) atingiu AED 32,3 bilhões (US$ 8,8 bilhões) em 2024 e deve ultrapassar AED 50,6 bilhões (US$ 13,8 bilhões) até 2029, segundo a quinta edição do relatório E-Commerce in the MENA Region 2024, divulgado p...