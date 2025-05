Rei do Bahrein deixa os Emirados após visita privada

ABU DHABI, 21 de maio de 2025 (WAM) – O rei do Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, deixou os Emirados Árabes Unidos, ao fim de uma visita privada ao país.O presidente dos Emirados, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, esteve presente no Aeroporto Presidencial de Abu Dhabi para se despedir do monarca....