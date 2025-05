Cia aérea flydubai retomará voos para Damasco a partir de 1º de junho

DUBAI, 21 de maio de 2025 (WAM) – A companhia aérea flydubai, com sede em Dubai, anunciou nesta quarta-feira (21/5) que retomará os voos diretos para Damasco a partir de 1º de junho de 2025. Os voos para o Aeroporto Internacional de Damasco (DAM) serão operados diariamente, partindo do Terminal 2 do...