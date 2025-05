Mohammed Al Sharqi se reúne com papa Tawadros II e destaca importância da tolerância inter-religiosa

CAIRO, 21 de maio de 2025 (WAM) — O xeique Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, príncipe herdeiro de Fujairah, reuniu-se com o papa Tawadros II de Alexandria, líder da Igreja Ortodoxa Copta, na residência papal localizada na Catedral Ortodoxa Copta de São Marcos, no bairro de Abbassia, no Cair...