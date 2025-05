Abdullah bin Zayed e chanceler do Azerbaijão discutem cooperação bilateral

ABU DHABI, 21 de maio de 2025 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, discutiu as relações bilaterais com Jeyhun Bayramov, ministro das Relações Exteriores da República do Azerbaijão, durante uma conversa te...