Theyab bin Mohamed bin Zayed visita a 4ª edição do “Make it in the Emirates”

ABU DHABI, 22 de maio de 2025 (WAM) – O xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Gabinete Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos dos Heróis da Pátria, visitou nesta quinta-feira o quarto e último dia do evento Make it in the Emirates 2025.Realizado pela primeira vez pe...