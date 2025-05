Vice-premiê visita feira de inovação industrial em Abu Dhabi

ABU DHABI, 23 de maio de 2025 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, participou da quarta edição do fórum Make it in the Emirates, realizado no Centro ADNEC, em Abu Dhabi.O evento foi organizado pelo Grupo ADNEC e promovido pelo Ministério da Indúst...