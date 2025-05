Emirados lançam projeto digital para verificação de diplomas no setor privado

DUBAI, 26 de maio de 2025 (WAM) — O Ministério de Recursos Humanos e Emiratização (MoHRE), em parceria com o Ministério do Ensino Superior e Pesquisa Científica (MoHESR), lançou um projeto de integração digital para permitir a verificação de qualificações acadêmicas de trabalhadores do setor privado...