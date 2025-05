Presidente do Paraguai visita a Grande Mesquita Sheikh Zayed em Abu Dhabi

ABU DHABI, 26 de maio de 2025 (WAM) — O presidente do Paraguai, Santiago Peña, visitou nesta segunda-feira a Grande Mesquita Sheikh Zayed, em Abu Dhabi. Ele esteve acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano; pela embaixadora dos Emirados no Paraguai, Al Sagh...