Festival de Teatro em Dupla de Dibba Al Hisn segue com programação cultural em Sharjah

SHARJAH, 26 de maio de 2025 (WAM) — Sob o patrocínio do xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, a oitava edição do Festival de Teatro em Dupla (Duo Theatre Festival) deu continuidade à sua programação no domingo à noite, no Centro Cultural de Dib...