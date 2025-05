Maior colar de diamantes do mundo deve quebrar recorde no 55º Salão de Relógios e Joias do Oriente Médio

SHARJAH, 26 de maio de 2025 (WAM) — Expositores da 55ª edição do Salão de Relógios e Joias do Oriente Médio, que será realizado de 28 de maio a 1º de junho, apresentarão uma seleção de joias de ouro e diamantes de alto luxo, com a expectativa de estabelecer novos recordes no Guinness World Records.O...