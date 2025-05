Embaixador dos Emirados se reúne com presidente da Valônia para fortalecer laços bilaterais

BRUXELAS, 26 de maio de 2025 (WAM) — O embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Reino da Bélgica, no Grão-Ducado de Luxemburgo e junto à União Europeia, Mohamed Al Sahlawi, reuniu-se com Adrien Dolimont, ministro-presidente da região da Valônia, na sede do governo regional, a Élysette, em Namur.Al S...