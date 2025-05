Emirados Árabes Unidos e União Europeia encerram oitavo diálogo sobre combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

ABU DHABI, 26 de maio de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos sediaram, em Abu Dhabi, a oitava edição do Diálogo Estrutural com a União Europeia sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT, na sigla em inglês). O encontro reafirmou o compromisso conjunto e a coo...