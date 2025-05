Príncipe herdeiro de Abu Dhabi visita presidente do Conselho de Fatwa dos Emirados em sua residência

ABU DHABI, 26 de maio de 2025 (WAM) – O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visitou Shaykh Abdallah Bin Bayyah, presidente do Conselho de Fatwa dos Emirados e dirigente do Fórum para a Paz de Abu Dhabi, em sua r...