Emirados Árabes Unidos distribuem três mil cestas básicas a refugiados sudaneses no Chade

ABU DHABI, 4 de junho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos lançaram uma nova iniciativa humanitária no Chade para apoiar refugiados sudaneses, com a distribuição de três mil cestas básicas nos campos de Dougui, Alacha e Abougoudam.

O projeto foi executado em coordenação com o Ministério da Ação Social, Solidariedade e Assuntos Humanitários do Chade, além da Comissão Nacional para o Acolhimento e Reintegração de Refugiados e Retornados (CNARR, na sigla em inglês), como parte de um amplo programa de cooperação voltado a aliviar o sofrimento dos refugiados e atender às suas necessidades vitais.

A iniciativa beneficiou 15 mil refugiados sudaneses distribuídos em três campos principais: o campo de Dougui recebeu 1.500 cestas, atendendo 7.500 pessoas; o de Alacha recebeu 1.300, para 6.500 indivíduos; e o de Abougoudam, 200 cestas, beneficiando 1.000 pessoas. O projeto visa cobrir as necessidades essenciais por um mês inteiro, reforçando a segurança alimentar e melhorando as condições de vida.

A ação também incluiu o envio de uma equipe médica ao campo de Abougoudam para oferecer serviços de saúde, em resposta a necessidades humanitárias urgentes diante dos desafios contínuos.

O embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Chade, Rashid Saeed Al Shamsi, afirmou: “Esta ação faz parte do compromisso humanitário e de desenvolvimento dos Emirados, que colocam o bem-estar e a dignidade das pessoas em primeiro lugar. O projeto reforça o empenho contínuo do país em apoiar populações afetadas por crises e conflitos, especialmente em regiões marcadas por deslocamentos em massa e desafios humanitários graves.”

Al Shamsi acrescentou que a iniciativa reflete os esforços sustentados dos Emirados Árabes Unidos para promover o bem-estar socioeconômico das comunidades anfitriãs no Chade. “Essas ações fortalecem a coesão social e a solidariedade humanitária ao fornecer ajuda essencial que garante meios de subsistência dignos, enfrenta os desafios regionais do deslocamento e apoia populações vulneráveis em escala global. Nosso objetivo é melhorar as condições humanitárias e de vida dos refugiados por meio de assistência direta e cooperação internacional.”

Como parte de seu compromisso mais amplo com o atendimento médico a refugiados sudaneses, os Emirados Árabes Unidos também estabeleceram três hospitais de campanha em países vizinhos: dois nas cidades de Amdjarass e Abéché, no Chade, e um terceiro, o Hospital de Madhol, no Sudão do Sul.