Disney+ projeta expansão no mercado dos Emirados

DUBAI, 26 de maio de 2025 (WAM) – O diretor da Disney+ para o Oriente Médio e Norte da África, Tamim Fares, destacou o papel dos Emirados Árabes Unidos no fortalecimento da indústria criativa e de mídia da região, classificando o país como um ambiente propício para o crescimento do setor. As declara...