Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed inaugura Congresso Mundial de Serviços Públicos 2025

ABU DHABI, 27 de maio de 2025 (WAM) — O xeique Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi, inaugurou o Congresso Mundial de Serviços Públicos 2025, organizado pela Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) e realizado no Centro ADNEC, na capit...