Líder de Ras Al Khaimah se reúne com chanceler da Malásia durante cúpulas do CCG–ASEAN e CCG–ASEAN–China em Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR, 27 de maio de 2025 (WAM) — O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, reuniu-se com Mohamad Hasan, ministro das Relações Exteriores da Malásia, à margem das cúpulas do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) com a ASEAN e da CCG–ASEAN–Chi...