Saqr Ghobash recebe presidente da Subcomissão de Assuntos Tributários do Parlamento Europeu

ABU DHABI, 27 de maio de 2025 (WAM) — Saqr Ghobash, presidente do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês), recebeu na sede do Conselho em Abu Dhabi, Pasquale Tridico, deputado do Parlamento Europeu e presidente da Subcomissão de Assuntos Tributários (FISC), acompanhado por membros da del...