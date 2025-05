Mansour bin Zayed preside reunião do Conselho da Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi

ABU DHABI, 27 de maio de 2025 (WAM) — O xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, primeiro-ministro adjunto e presidente do Gabinete Presidencial, presidiu a reunião do Conselho de Administração da Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi (ADIA).Participaram do encontro o xeique Khaled bi...